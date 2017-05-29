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18:22 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала законодателей разработать законопроект, предусматривающий освобождение заключенных в связи с тяжелыми болезнями, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Источник: РИА Новости

«Прошу субъекты законодательной инициативы обратить пристальное внимание на существующую проблему освобождения граждан в связи с тяжелой болезнью и войти в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации с соответствующим законопроектом», — говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на сайте омбудсмена.

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Москалькова отметила, что на сегодняшний день суды выносят менее половины положительных решений: в 2016 году только 48,3% человек (1,7 тысячи из 3,5 тысячи осужденных) были освобождены по соответствующему ходатайству. При этом, подчеркивает она, «наличие недуга усиливает изоляцию, причиняет осужденному и его близким дополнительные, не предполагаемые законодательством и не предусмотренные приговором суда физические и моральные страдания». Поэтому Москалькова призывает брать в основу принципы гуманизма, а не формальные признаки при рассмотрении решения об освобождении от наказания этих людей.

«Из общего числа лиц, подавших ходатайства об освобождении, 749 (21,4%) граждан скончались до начала слушаний дела в суде, 119 (3,4%) умерли до вступления в законную силу положительных судебных решений. Таким образом, каждый четвертый (24,8%) осужденный скончался, так и не дождавшись освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы», — сообщила омбудсмен.

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