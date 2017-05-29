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18:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водоканал предупредил о перебоях в водоснабжении в двух районах Воронежа

«РВК-Воронеж» предупредил о перебоях в водоснабжении в Коминтерновском и Советском районах города с 20:00 понедельника, 29 мая, до 23:00 вторника, 30 мая.

Неудобства связаны с внеплановым ремонтом водовода по адресу: Бульвар Победы, 50, сообщила пресс-служба водоканала. Сотрудники предприятия заменят затвор на трубопроводе диаметром 1000 мм из-за образовавшейся на корпусе трещины.

Водоканал на время ремонта снизит давление при подаче воды в Северном микрорайоне (в кварталах, ограниченных улицами Антонова-Овсеенко — Владимира Невского — Бульвар Победы — 60 Армии -Хользунова) и Советском районе Воронежа.

— Неудобства могут почувствовать жители домов, чьи квартиры расположены выше четвертого этажа, — отметили в пресс-службе водоканала.

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