Водоканал предупредил о перебоях в водоснабжении в двух районах Воронежа

Неудобства связаны с внеплановым ремонтом водовода по адресу: Бульвар Победы, 50, сообщила пресс-служба водоканала. Сотрудники предприятия заменят затвор на трубопроводе диаметром 1000 мм из-за образовавшейся на корпусе трещины.



Водоканал на время ремонта снизит давление при подаче воды в Северном микрорайоне (в кварталах, ограниченных улицами Антонова-Овсеенко — Владимира Невского — Бульвар Победы — 60 Армии -Хользунова) и Советском районе Воронежа.

— Неудобства могут почувствовать жители домов, чьи квартиры расположены выше четвертого этажа, — отметили в пресс-службе водоканала.