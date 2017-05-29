Водоканал предупредил о перебоях в водоснабжении в двух районах Воронежа
«РВК-Воронеж» предупредил о перебоях в водоснабжении в Коминтерновском и Советском районах города с 20:00 понедельника, 29 мая, до 23:00 вторника, 30 мая.
«РВК-Воронеж» предупредил о перебоях в водоснабжении в Коминтерновском и Советском районах города с 20:00 понедельника, 29 мая, до 23:00 вторника, 30 мая.
Неудобства связаны с внеплановым ремонтом водовода по адресу: Бульвар Победы, 50, сообщила
Водоканал на время ремонта снизит давление при подаче воды в Северном микрорайоне (в кварталах, ограниченных улицами
— Неудобства могут почувствовать жители домов, чьи квартиры расположены выше четвертого этажа, — отметили в