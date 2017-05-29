В Тернополе испекут огромный 100-метровый торт

3 июня в 16:00 в парке им. Т. Шевченко организаторы фестиваля готовятся испечь 100-метровый торт «Вышиванка» и раздать его всем бесплатно.

На приготовления торта, по словам организаторов, пойдет более 200 кг муки, 1500 яиц и множество других ингредиентов.

Интересно, что нынешний рекорд по самому большому торту «Вышиванка» установили во Львове всего неделю назад. Если тернопольским рестораторам удастся приготовить запланированных 100 метров торта, то львовский рекорд будет безоговорочно побит.

После регистрации рекорда тернопольский торт планируются разделить на 7500 кусков и раздать всем гостям фестиваля бесплатно.