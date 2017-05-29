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19:16 (мск), источник: m24.ru

«Парк пяти морей» появится у Северного речного вокзала в столице

Новую зону отдыха оборудуют после реконструкции старого парка вокруг здания.

Источник: Москва 24

Парк Северного речного вокзала реконструирую, там воссоздадут спортивную зону, ресторан с летней верандой, детские площадки и аттракционы, сообщает сайт Стройкомплекса столицы. После обновления зеленая зона получит название «Парк пяти морей».

Проект будущей территории для отдыха горожан представили на выставке «АРХ Москва», проходившей с 24 по 28 мая в Центральном доме художника.

По словам партнера бюро Kleinewelt Architekten Сергея Переслегина, на территорию парка будет спроецирована карта речной системы европейской части России. Архитекторы проработали реставрации исторической сетки дорожек, а также создали альтернативные маршруты для новых путей, которые пройдут между деревьями. Специалисты постарались создать настроение времен оттепели в своем проекте.

Партнер бюро Citizenstudio Михаил Бейлин добавил, что парк будет не просто реконструирован, как памятник архитектуры, но и получит новую историю.

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