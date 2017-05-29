«Парк пяти морей» появится у Северного речного вокзала в столице
Новую зону отдыха оборудуют после реконструкции старого парка вокруг здания.
Новую зону отдыха оборудуют после реконструкции старого парка вокруг здания.
Парк Северного речного вокзала реконструирую, там воссоздадут спортивную зону, ресторан с летней верандой, детские площадки и аттракционы, сообщает сайт Стройкомплекса столицы. После обновления зеленая зона получит название «Парк пяти морей».
Проект будущей территории для отдыха горожан представили на выставке «АРХ Москва», проходившей с 24 по 28 мая в Центральном доме художника.
По словам партнера бюро Kleinewelt Architekten Сергея Переслегина, на территорию парка будет спроецирована карта речной системы европейской части России. Архитекторы проработали реставрации исторической сетки дорожек, а также создали альтернативные маршруты для новых путей, которые пройдут между деревьями. Специалисты постарались создать настроение времен оттепели в своем проекте.
Партнер бюро Citizenstudio Михаил Бейлин добавил, что парк будет не просто реконструирован, как памятник архитектуры, но и получит новую историю.