Нарушители антитабачного закона в Молдове не платят штрафы

Согласно данным Генерального инспектората полиции, за год действия нововведений было выписано 7800 протоколов на сумму 7,46 миллиона леев. Как отметил начальник главного управления общественной безопасности Марин Максиан, далеко не все из них оплачены. До государственной казны в общей сложности дошли менее трети штрафов, общая сумма которых составила 2,5 миллиона леев.

«Имеющиеся у нас данные говорят о том, что граждане не совсем знакомы с положениями антитабачного закона. Параллельно с проверками и применением штрафов, мы будем проводить мероприятия информационного характера», — отметил Максиан.

Антитабачный закон в Молдове вступил в действие 31 мая 2016-го года. Национальный центр общественного здоровья и Генеральный инспекторат полиции его первую годовщину решили отметить необычной акцией. Общественным учреждениям, пренебрегавшим законом чаще всего, вручили анти-награду: большую статуэтку в виде потушенного сигаретного бычка. В числе «победителей» рейтинга нарушителей не только учреждения общепита, но даже один столичный лицей и медицинское учреждение.

«Для нас это серьезная проблема. Видите, у нас нет ограждения, чтобы учащиеся не разбегались со двора. Старшеклассники прячутся во дворах и курят. Предупреждаем их, проводим беседы с родителями, надеемся на хорошие результаты», — заявила журналистам директор учебного заведения Валентина Бердан.

Приз в виде сигаретного бычка останется у нынешних владельцев до следующего года, пока Национальный центр общественного здоровья не передаст его новым победителям конкурса на звание злостный нарушитель антитабачного закона. В то же время, общая статистика говорит о том, что большинство общественных учреждений страны соблюдают запрет на курение. Неправительственная организация в области здравоохранения центр PAS провела исследование в трех крупнейших городах Молдовы — Кишиневе, Бельцах и Кагуле. Специалисты промониторизировали 326 кафе, 70 учебных и 72 медицинских учреждений. Согласно полученным данным, антитабачный закон соблюдают 91% ресторанов, баров и кафе, 99% больниц и поликлиник.