Памятник Ленину заменили на памятник сахарной свекле под Николаевом — СМИ

«В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили памятник сахарной свекле», — говорится в сообщении.

По информации издания, это уже второй памятник сахарной свекле в Украине. На табличке памятника размещена надпись «Ничто не остановит идею, время которой настало».

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

В мае 2015 года вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.