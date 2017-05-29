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19:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Памятник Ленину заменили на памятник сахарной свекле под Николаевом — СМИ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Памятник сахарной свекле установили на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину в поселке Первомайское Николаевской области, сообщило в понедельник издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу Засельского сахарного завода.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В поселке Первомайское Николаевской области на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину, установили памятник сахарной свекле», — говорится в сообщении.

По информации издания, это уже второй памятник сахарной свекле в Украине. На табличке памятника размещена надпись «Ничто не остановит идею, время которой настало».

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

В мае 2015 года вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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