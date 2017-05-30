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08:21 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Уникальные кадры попали в видеоловушку в Висимском заповеднике

В Висимском заповеднике видеоловушка сняла танцующего медведя.

Источник: Вести - Екатеринбург

Двухметровый зверь трётся спиной о ствол старой ели и со стороны это действительно выглядит как ритмичный танец.

Видеоловушку установили еще в феврале во время зимнего маршрутного учета: сотрудники заповедника определили ель, которую медведь облюбовал в качестве метки, и решили изучить повадки животного.

Между собой огромного медведя со светлой головой и черными лапами ученые называют Ферапонт. После того как он несколько раз попал в объектив, сотрудники заповедника решили опубликовать видео с Ферапонтом в Сети.

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