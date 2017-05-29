Родители подали в суд на школу, запретившую их дочке носить кимешек

В заявлении истец указал, что его дочь пропускает занятия в школе из-за того, что руководство учебного заведения не разрешает ей приходить в школу в платке — кимешек.

Д. пояснил, что воспитывает свою дочь в рамках религиозной культуры и с малых лет прививает ребенка к ношению кимешек.

В суде было установлено, что администрация школы в начале сентября 2016 года предупредила истца о соблюдении ношения обязательной школьной формы согласно приказу МОН. Д. вручили письменный отказ в принятии его дочь на обучение в таком виде.

В начале марта мужчина сообщил о своем желании привести дочь на занятия, однако этого не сделал. Также родители девочки проигнорировали приглашение на заседание комиссии по делам несовершеннолетних при акиме района.

Суд в установочной части решения пояснил, что требование о соблюдении ношения школьниками установленной МОН формы одежды соответствет светскому, отвечающему равноправию, принципу государственного устройства страны.

Эти нормы законодательства являются общими для представителей всех конфессий и этносов, не ограничивают права учащихся на свободу религиозного воззрения. Религиозные убеждения родителей не должны быть препятствием на пути к учебе и развитию личности.

Суд, руководствуясь законом «Об образовании» посчитал, что родители и иные законные представители обязаны выполнять правила, определенные уставом организации образования. Согласно приказу МОН включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

В связи с этим суд отказал в удовлетворении исковых требований Д. о признании действий по недопуску в школу дочери незаконными.