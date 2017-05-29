Гидромет: московский ураган пройдет мимо Беларуси

«Непогода, которая сегодня наблюдалась в Москве, в Беларусь не придет, можно по этому поводу не беспокоиться», — заявила Sputnik в понедельник дежурный синоптик Гидромета.

По ее словам, циклон, который сегодня прошелся по Москве смещается в строну Поволжья, ближе к Новгородской области.

«Его эпицентр был достаточно далеко от территории Беларуси, поэтому влияние на нашу территорию выразилось в порывах ветра и грозах в некоторых регионах страны. Безусловно, таких порывов ветра как были в Москве — до 23 метров в секунду — в Беларуси не было и не прогнозируется», — сказал специалист.

Мощный ураган обрушился в понедельник на Москву. Порывы ветра в российской столице достигали 16 метров в секунду. В городе, а также в Подмосковье, ветром повалило деревья, а также башенный кран на стройплощадке в Люберцах. По последним данным, стихия унесла жизни 11 человек, более 50 пострадали.