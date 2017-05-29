В Одессе отменили концерт Ивана Дорна
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Концерт певца Ивана Дорна в Одессе отменен. Данные об остановке продажи билетов разместили на сайте concert.ua.
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Концерт певца Ивана Дорна в Одессе отменен. Данные об остановке продажи билетов разместили на сайте concert.ua.
Ранее организатор беспорядков перед концертом Светланы Лободы пообещал, что также будет срывать выступление Дорна.
Напомним, в воскресенье активисты митинговали у ночного клуба «Ибица» в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу. Неизвестные бросили в толпу две петарды и дымовые шашки.
Полиция задержала одного из активистов. Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.