В Одессе отменили концерт Ивана Дорна

Ранее организатор беспорядков перед концертом Светланы Лободы пообещал, что также будет срывать выступление Дорна.

Напомним, в воскресенье активисты митинговали у ночного клуба «Ибица» в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу. Неизвестные бросили в толпу две петарды и дымовые шашки. Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка.

Полиция задержала одного из активистов. Позднее полиция пыталась произвести личный досмотр двух активистов, те отказались, и вновь возникла драка.