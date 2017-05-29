МЧС и Уралгидромет дали прогноз после московского урагана
30 мая будет дуть
30 мая будет дуть
МЧС и Уралгидромет пока не ожидают на Среднем Урале событий подобных московским, где в результате мощного урагана, сегодня погибли 11 человек, сообщает 29 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Как сообщает Уралгидромет, днем на Среднем Урале в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет
Как рассказала «АиФ-Урал» руководитель
Погода на Среднем Урале нынешней весной богата на сюрпризы. В Свердловской области буквально в прошедшие выходные выпал снег на севере региона.