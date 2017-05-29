МЧС и Уралгидромет дали прогноз после московского урагана

МЧС и Уралгидромет пока не ожидают на Среднем Урале событий подобных московским, где в результате мощного урагана, сегодня погибли 11 человек, сообщает 29 мая корреспондент «АиФ-Урал».

Как сообщает Уралгидромет, днем на Среднем Урале в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-восточным с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью в горах и низинах опустится до минус шести градусов. Днем будут вполне комфортные 10−15 градусов тепла.

Как рассказала «АиФ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова, пока в прогнозах синоптиков усиление ветра не обозначено. «Если какие-то изменения будут, то мы в кратчайшие доведем информацию до общественности», — сообщила Зырянова.

Погода на Среднем Урале нынешней весной богата на сюрпризы. В Свердловской области буквально в прошедшие выходные выпал снег на севере региона.