Во вторник в Казахстане пройдут сильные дожди
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 30 мая, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 30 мая, передает МИА «Казинформ».
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные.
Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, возможен град.
В Акмолинской, Павлодарской,
В Костанайской, днем Актюбинской областях — местами усиление ветра 15−20 м/с.
В Карагандинской,
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В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.
Местами в Акмолинской,