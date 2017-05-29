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22:18 (мск), источник: Kazinform

Во вторник в Казахстане пройдут сильные дожди

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 30 мая, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные.

Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, гроза, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях на большей части ожидается ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, местами возможен град.

В Костанайской, днем Актюбинской областях — местами усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−23 м/с, в Карагандинской области днем местами возможен град.

В Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях местами — усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, возможен град, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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