Проклятье Александра Демьяненко. Звездная и роковая роль Шурика

Источник: РИА "Новости"

Актёр родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Окончив школу и проучившись полгода в юридическом вузе, Демьяненко понял, что детская мечта стать актёром становится всё более и более притягательной для него. И отправился покорять Москву. Москва сдалась под натиском талантливого провинциала, и Демьяненко отправил матери в Свердловск телеграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе».

Сниматься Александр стал ещё в студенчестве, причем очень много и успешно. Пожалуй, если мы говорим о съемочной поре «до Шурика», то наибольший интерес с участием Демьяненко представляют картины знаменитых режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова. Молодой артист снялся у мэтров в фильмах «Ветер» и «Мир входящему». Потом были картины у других режиссёров — «Карьера Димы Горина», «Государственный преступник», «Взрослые дети», «Сотрудник ЧК». И тем не менее несмотря на все сыгранные роли, всенародной славы у Демьяненко даже близко не было. Она пришла после ставших легендарными кинолент Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Для роли Шурика брюнета Демьяненко перекрашивали в блондина. Искусство потребовало от актера в прямом смысле слова жертв: по воспоминаниям супруги актёра, бесконечные «превращения в блондина» в конце концов спровоцировали волдыри на коже — настолько плохой была краска для волос. «Шурик, водку будешь?» Фильмы Гайдая враз стали всенародно любимыми. Их смотрели по многу раз, про персонажей придумывали анекдоты, шутки героев знали наизусть все в Союзе. Кто бы мог подумать, что такой успех, такая слава станут проклятием для Демьяненко и сделают его заложником одного образа на всю жизнь? Его перестали называть по имени, что вызывало у артиста страшное раздражение.

Каждый на улице мог подойти к артисту и ударить его по плечу, пригласить выпить: «Шурик, водку будешь?» У знаменитого актёра сдавали нервы и он не раз грубо отвечал: «Я вам не Шурик, а Александр Сергеевич». Всё это породило слухи о том, что Демьяненко зазвездился, зазнался. А на самом деле, будучи человеком замкнутым и очень скромным, он просто не переносил панибратства. Поэтому старался уйти от этой чрезмерной народной любви — ходил по улицам только в черных очках, старался побольше времени проводить на даче, где слушал любимую классическую музыку, ходил на какие-то мероприятия только в редчайших случаях. Но самое страшное началось потом — актёра перестали приглашать в кино на значимые роли.

Александр Демьяненко в фильме «Зеленый фургон». Кадр из фильма

После знаменитых фильмов Гайдая Демьяненко снимался очень много, но в совершенно незначимых эпизодах: в картинах «Угрюм-река», «Конек-Горбунок», «Сказки старого волшебника», «Зеленый фургон», «Учитель пения». Режиссёры объясняли Демьяненко, что даже если дадут играть интересную, сложную главную роль, всё равно зритель скажет: «А, это Шурик». Безусловно, невостребованность невероятно угнетала Александра Сергеевича. Начали ходить слухи о том, что Демьяненко злоупотребляет спиртным. Окончательно добило его то, что новый руководитель Театра Комедии, где тот служил, заявила, что не видит надобности в Демьяненко на сцене. Тогда у актёра случился первый сердечный приступ. Голос отдал Бельмондо И всё же Демьяненко старался держаться и всячески искал себе применение — играл в спектаклях театра «Приют комедиантов», стал признанным мастером дубляжа — голос у него был превосходный, выразительный. Мало кто знает, что голосом Демьяненко многие годы «говорили» Роберт де Ниро, Жан-Поль Бельмондо, Омар Шариф и другие иностранные звезды. И всё же ему хотелось играть. Причем играть что-то новое, «не Шурика», т.к. персонаж этот был Демьяненко уже поперек горла. Он признавался в интервью: мне уже 60, а я всё еще Шурик для всех.

Александр Демьяненко в фильме «Сказки старого волшебника». Кадр из фильма