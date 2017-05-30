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12:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Проклятье Александра Демьяненко. Звездная и роковая роль Шурика

Народный артист РСФСР Александр Демьяненко сыграл в кино более 100 ролей. Но для зрителя он был и навсегда останется Шуриком из знаменитых и по сей день любимых комедий режиссёра Леонида Гайдая.

Источник: РИА "Новости"

Актёр родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Окончив школу и проучившись полгода в юридическом вузе, Демьяненко понял, что детская мечта стать актёром становится всё более и более притягательной для него. И отправился покорять Москву. Москва сдалась под натиском талантливого провинциала, и Демьяненко отправил матери в Свердловск телеграмму: «Победа! Принят в ГИТИС и Щукинское. Остаюсь в ГИТИСе».

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Сниматься Александр стал ещё в студенчестве, причем очень много и успешно. Пожалуй, если мы говорим о съемочной поре «до Шурика», то наибольший интерес с участием Демьяненко представляют картины знаменитых режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова. Молодой артист снялся у мэтров в фильмах «Ветер» и «Мир входящему». Потом были картины у других режиссёров — «Карьера Димы Горина», «Государственный преступник», «Взрослые дети», «Сотрудник ЧК».

И тем не менее несмотря на все сыгранные роли, всенародной славы у Демьяненко даже близко не было. Она пришла после ставших легендарными кинолент Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Для роли Шурика брюнета Демьяненко перекрашивали в блондина. Искусство потребовало от актера в прямом смысле слова жертв: по воспоминаниям супруги актёра, бесконечные «превращения в блондина» в конце концов спровоцировали волдыри на коже — настолько плохой была краска для волос.

«Шурик, водку будешь?»

Фильмы Гайдая враз стали всенародно любимыми. Их смотрели по многу раз, про персонажей придумывали анекдоты, шутки героев знали наизусть все в Союзе. Кто бы мог подумать, что такой успех, такая слава станут проклятием для Демьяненко и сделают его заложником одного образа на всю жизнь? Его перестали называть по имени, что вызывало у артиста страшное раздражение.

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Каждый на улице мог подойти к артисту и ударить его по плечу, пригласить выпить: «Шурик, водку будешь?» У знаменитого актёра сдавали нервы и он не раз грубо отвечал: «Я вам не Шурик, а Александр Сергеевич». Всё это породило слухи о том, что Демьяненко зазвездился, зазнался.

А на самом деле, будучи человеком замкнутым и очень скромным, он просто не переносил панибратства. Поэтому старался уйти от этой чрезмерной народной любви — ходил по улицам только в черных очках, старался побольше времени проводить на даче, где слушал любимую классическую музыку, ходил на какие-то мероприятия только в редчайших случаях.

Но самое страшное началось потом — актёра перестали приглашать в кино на значимые роли.

Александр Демьяненко в фильме «Зеленый фургон». Кадр из фильма

После знаменитых фильмов Гайдая Демьяненко снимался очень много, но в совершенно незначимых эпизодах: в картинах «Угрюм-река», «Конек-Горбунок», «Сказки старого волшебника», «Зеленый фургон», «Учитель пения». Режиссёры объясняли Демьяненко, что даже если дадут играть интересную, сложную главную роль, всё равно зритель скажет: «А, это Шурик».

Безусловно, невостребованность невероятно угнетала Александра Сергеевича. Начали ходить слухи о том, что Демьяненко злоупотребляет спиртным. Окончательно добило его то, что новый руководитель Театра Комедии, где тот служил, заявила, что не видит надобности в Демьяненко на сцене. Тогда у актёра случился первый сердечный приступ.

Голос отдал Бельмондо

И всё же Демьяненко старался держаться и всячески искал себе применение — играл в спектаклях театра «Приют комедиантов», стал признанным мастером дубляжа — голос у него был превосходный, выразительный. Мало кто знает, что голосом Демьяненко многие годы «говорили» Роберт де Ниро, Жан-Поль Бельмондо, Омар Шариф и другие иностранные звезды.

И всё же ему хотелось играть. Причем играть что-то новое, «не Шурика», т.к. персонаж этот был Демьяненко уже поперек горла. Он признавался в интервью: мне уже 60, а я всё еще Шурик для всех.

Александр Демьяненко в фильме «Сказки старого волшебника». Кадр из фильма

Пожалуй, главной иллюстрацией актерского отчаяния стало то, что Демьяненко — мастер психологической тонкой игры — согласился на роль в первом российском ситкоме «Клубничка», чем снискал невероятную критику со стороны коллег по цеху, говоривших об этом телесериале: «Дешевка, пошлятина». Это било по самолюбию Демьяненко, проблемы с сердцем усугублялись. Во время одного из съемочных дней «Клубнички» у актера отслоилась сетчатка глаза, понадобилась операция. После нее актер очень тяжело восстанавливался, шалило сердце. Он попал с подозрением на язву желудка в больницу, а там выяснилось, что у него случился второй инфаркт.

Доктора настояли на том, что Демьяненко нужна коронарография. Назначили операцию на 23 августа 1999 года. Но 22 августа артиста не стало. Его похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Проводить актёра в последний путь пришли сотни зрителей.

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