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03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Роспотребнадзор рапортует о неблагополучной ситуации на Шаморе во Владивостоке

У излюбленного места отдыха не оказалось официальных арендаторов, которые бы следили за состоянием пляжа.

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заявило о некой неблагополучной ситуации, сложившейся в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Владивостока — в районе бухты Шамора. Информацию об этом передали в администрацию края, сообщает ИА PrimaMedia.

По поводу этой неблагополучной ситуации в адрес администрации края даже направили официальную бумагу.

Как пояснила представитель управления Роспотребнадзора, о неблагополучии можно говорить ввиду того, что не определены арендаторы земельных участков.

«Если вы были в прошлом году на Шаморе, то видели, что не проводилась своевременная уборка на большей части пляжных зон, что приводит к загрязнению качества морской воды», — уточнила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Анна Спорник.

По словам источника, указанный земельный участок находится в ведении администрации Приморского края.

В пресс-службе мэрии Владивостока подтвердили, что частью прибрежной полосы в районе бухты Лазурной (Шамора) занимается краевая администрация. Муниципалитет же определил два других крупных участка в долгосрочную аренду компаниям «Лотс» и «Вояж плюс».

Напомним, купальный сезон во Владивостоке стартует уже 15 июня, а в списке пляжей, разрешенных к эксплуатации, пока значатся всего две территории — Амурский залив в районе станции Санаторной (арендаторами выступают МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо», ООО «Ривьера-Лагуна») и бухта Аякс на острове Русский (арендатор — ООО «Томь»).

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