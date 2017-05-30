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03:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Круизный лайнер Costa NeoRomantica впервые зашел во Владивосток

Фоторепортаж.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Круизное судно Costa NeoRomantica сегодня утром впервые зашло во Владивосток. Встречали один из самых красивых лайнеров в мире необычно — водной аркой: из брандспойтов выпустили мощные струи воды, которые образовали своеобразные водные ворота. На борту судна прибыли более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи, которые смогут погулять по городу до вечера, сообщает ИА PrimaMedia.

Туристы пробудут в крае до 16.00. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое.

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