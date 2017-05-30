Круизный лайнер Costa NeoRomantica впервые зашел во Владивосток

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Круизное судно Costa NeoRomantica сегодня утром впервые зашло во Владивосток. Встречали один из самых красивых лайнеров в мире необычно — водной аркой: из брандспойтов выпустили мощные струи воды, которые образовали своеобразные водные ворота. На борту судна прибыли более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи, которые смогут погулять по городу до вечера, сообщает ИА PrimaMedia.

Туристы пробудут в крае до 16.00. За это время они успеют познакомиться с основными достопримечательностями Владивостока, совершив обзорную экскурсию по городу и посетив самые интересные места туристского показа, включая музей имени Арсеньева, музей автомотостарины, краевую картинную галерею, музей современного искусства «Заря», а также совершат поездку по Транссибирской магистрали и другое.