Около пятидесяти жилых домов в Хабаровске остались без горячей воды
Отсутствие воды связано с повреждениями на теплотрассе.
Отсутствие воды связано с повреждениями на теплотрассе.
Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.
В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30
Отключений холодного водоснабжения нет.
По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 66 лифтов.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 212единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 231,9 кубометра мусора.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, эвакуировано 28 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 653 вызова.
Сегодня утром на маршруты вышло 664 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 601 автобус.