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03:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около пятидесяти жилых домов в Хабаровске остались без горячей воды

Отсутствие воды связано с повреждениями на теплотрассе.

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30 из-за повреждения в тепловой камере горячее водоснабжение отключено в 41 жилом доме в районе Волочаевского городка. Из-за повреждения задвижки горячей воды нет по адресу ул. Панфиловцев, 36, 36А. Кроме того, в связи с плановыми работами по сдаче элеватора вода отсутствует по ул. Вологодская, 30,32,34,34А; из-за порыва её нет по ул. Краснореченской, 40, 40А, 44, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Отключений холодного водоснабжения нет.

По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 66 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 212единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 231,9 кубометра мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 31 ДТП, эвакуировано 28 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 653 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 664 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 601 автобус.

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