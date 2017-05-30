Жителей Приморья избавят от пагубной привычки
Акция, направленная на мотивацию населения отказаться от курения, стартовала в Приморье, сообщает ИА Дейта.
Акция, направленная на мотивацию населения отказаться от курения, стартовала в Приморье, сообщает ИА Дейта.
Участники проекта не только узнают, как пагубная привычка уже сказалась на состоянии здоровья, но и получат персональные рекомендации врачей.
Как рассказали в краевой администрации, именно врачи первыми поддержали проект. Сотрудники структурных подразделений Владивостокского
К данной акции может присоединиться любой желающий. Для этого нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где специалисты бесплатно окажут помощь и поддержку.
Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае работает 9 Центров здоровья, кроме это в крае открыты и действуют 6 кабинетов отказа от курения.
Таисия Масина.