Жителей Приморья избавят от пагубной привычки

Участники проекта не только узнают, как пагубная привычка уже сказалась на состоянии здоровья, но и получат персональные рекомендации врачей.

Как рассказали в краевой администрации, именно врачи первыми поддержали проект. Сотрудники структурных подразделений Владивостокского клинико-диагностического центра уже прошли обследование в Центре здоровья и получили консультации, которые помогут отказаться от сигарет и вести правильный образ жизни.

К данной акции может присоединиться любой желающий. Для этого нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где специалисты бесплатно окажут помощь и поддержку.

Напомним, на сегодняшний день в Приморском крае работает 9 Центров здоровья, кроме это в крае открыты и действуют 6 кабинетов отказа от курения.

Таисия Масина.