Стритрейсеры не дают спать жителям Центрального района Хабаровска

Любители ночных гонок на спортивных автомобилях мешают спать жителям Центрального района. Получив множество жалоб, полицейские провели рейд — участие в нем приняли несколько экипажей ДПС и сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает портал «Губерния».

Нарушителей ловили на улице Муравьева-Амурского.

«С наступлением тепла на дороги выехали байкеры и владельцы спортивных машин. Эта категория автолюбителей славится не только отчаянным вождением, но и некоторыми атрибутами транспорта. Некоторые специально модифицируют мотор и глушитель, чтобы рев во время форсажа был как можно громче. Вот на борьбу с такими водителями и был направлен наш рейд», — рассказала заместитель начальника отдела пресс-службы краевого управления МВД Екатерина Перепел.



В итоге на стритрейсеров и обычных автолюбителей было составлено более 100 протоколов об административных нарушениях. Штрафы выписывали не только за превышение скорости и шум от двигателей, но и за сплошную тонировку.



«Во время рейда мы фиксировали владельцев “громких авто” с помощью специального прибора. После остановки наши инспекторы объясняли водителям, что издаваемый двигателем шум не должен превышать 96 децибел. Как бы то ни было, 30 стритрейсеров на время лишились своих машин. Обратно за руль они сядут, когда приведут свои автомобили в порядок», — добавила сотрудник пресс-службы полиции.

Владелец авто с шумным двигателем в десятидневный срок должен привести машину в нормативное состояние и представить ее в Госавтоинспекцию. За нарушение требований инспекторов машина может быть снята с учета в ГИБДД.