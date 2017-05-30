Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Какие юбки вошли в моду этим летом
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Управление МВД по Приморскому краю подняли по тревоге

В столице края проходит проверка мобилизационной готовности правоохранителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Срочно подняться по тревоге пришлось сегодня, 30 мая, полицейским Владивостока. Как сообщает источник ИА PrimaMedia, сейчас в городе проводится проверка мобилизационной готовности.

По словам собеседника, проверка началась в 7.00 утра. В здании УМВД Приморья и возле него сейчас находится много сотрудников ведомства одетых в каски и с походными рюкзаками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
От потешного флота до международных регат: история парусного спорта в России и Приморье
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
«Яндекс» прокомментировал обвинения СБУ в передаче данных РФ
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь