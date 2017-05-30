Управление МВД по Приморскому краю подняли по тревоге

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Срочно подняться по тревоге пришлось сегодня, 30 мая, полицейским Владивостока. Как сообщает источник ИА PrimaMedia, сейчас в городе проводится проверка мобилизационной готовности.

По словам собеседника, проверка началась в 7.00 утра. В здании УМВД Приморья и возле него сейчас находится много сотрудников ведомства одетых в каски и с походными рюкзаками.