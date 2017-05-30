Путевки в Крым вручили хабаровским отличникам

Акция «Пятерки любимому городу» стартует каждое 1 сентября на площади имени Ленина. За учебный год школьникам разных возрастов нужно получить как можно больше отличных оценок. Тем, кто смог справиться с задачей, вручают планшетный компьютер.

«В этом году мы отобрали меньше отличников — победителей акции — 72 человека вместо ста. Связано это не с тем, что стало меньше участников акции и ребят, которые учатся на “пятерки”. Просто мы повысили обязательное число пятерок. В этом году все наши победители получили от 196 до 213 высших оценок», — рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен. С победой школьников поздравил мэр Хабаровска Александр Соколов. Отличники, которые заработали более 200 высших оценок, получили не только планшеты, но и сертификаты на тематическую поездку в Крым. Такой награды удостоились почти десять человек.

Кроме того, во время церемонии председатель гордумы Сергей Савков поздравил педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».