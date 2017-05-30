Больницы и поликлиники Хабаровского края подключат к единой системе документооборота

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Больницы и поликлиники Хабаровского края планируют подключить к единой системе электронного документооборота, в рамках которой будет создана федеральная электронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта. Кроме того, появится возможность выписывать рецепты на лекарственные препараты в форме электронного документа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Проект закона подготовлен во исполнение поручения заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец в рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Для отзывов, предложений и замечаний он направлен в регионы России.

Как отметила председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа, проект очень важен с точки зрения совершенствования доступности и качества услуг здравоохранения.

Предлагается внести изменения в три федеральных закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (Единая система), определяется ее оператор, состав обрабатываемых ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации.

Такая система позволит более эффективно решать комплекс задач: повысить эффективность управления в сфере здравоохранения, информированность населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи, а также четко определять потребность в лекарственном обеспечении и обеспечить преемственность при оказании медпомощи на разных этапах разных медицинских организациях.

Было отмечено, что в информационную систему не включат данные об оказании медицинской помощи при заболевании туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, законопроект вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей.

Согласно законопроекту, использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента, и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно.

Комитет по социальной защите населения и здравоохранению рекомендовал депутатам краевого парламента поддержать данный проект федерального закона. Вопрос будет включен в повестку заседания Законодательной Думы Хабаровского края, которое состоится 31 мая.