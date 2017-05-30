Погорельцам Тайшетского и Чунского районов увезли 5 тонн гуманитарного груза
Жителям Тайшетского и Чунского районов, пострадавшим от пожаров 24 мая 2017 года, направлено 5 тонн гуманитарного груза.
Жителям Тайшетского и Чунского районов, пострадавшим от пожаров 24 мая 2017 года, направлено 5 тонн гуманитарного груза.
Собранные вещи уже распределяются по населенным пунктам. Об этом сообщает 30 мая
Оперативно организовали работу по сбору благотворительной помощи учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — отделение срочного социального обслуживания комплексного центра и управление социальной защиты населения по Братску. Активно откликнулись на зов о помощи погорельцам областные социальные учреждения Братска, индивидуальные предприниматели города, жители Братска и Вихоревки. Были собраны продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, личной гигиены, бытовые принадлежности, посуда, одежда, постельные принадлежности,
Выполняя поручения министра социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, директор управления социальной защиты населения по Тайшетскому району Елена Ротарь и специалисты посетили четыре насеёенных пункта, пострадавших от пожаров, в том числе и отдалённые.
По информации директора, во всех населённых пунктах прошли встречи с населением. В поселке Горевой Тайшетского района без крова остались семь семей. Две из них сейчас уехали к родственникам в другие населенные пункты, остальные пока находятся в поселке. В деревне Пойма без крова остались 17 семей — это 49 человек, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, развернутого на базе школы. На встрече со специалистами социальной защиты люди высказывали желание переехать из населенного пункта на постоянное место жительства в другой район. В селе Новотремино Тайшетского района сгорели пять домов на одной улице, пострадавшие размещены у родственников. В рабочем посёлке Юрты Тайшетского района пострадали 11 домов, 10 семей разместились у родственников, одна семья, с маленьким ребенком, родители которой из числа
В целом братчане собрали более 2,5 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В том числе, мука, подсолнечное масло, сахар, крупа, сыр, сухое молоко, бытовая химия, шампунь, мыло, постельные принадлежности, одеяла, подушки
В Тайшетском и Чунском районах созданы межведомственные рабочие группы, в состав которых вошли представители Пенсионного фонда, центра занятости населения, Фонда социального страхования, администрации муниципального образования, службы МСЭ, управлений социальной защиты и комплексных центров социального обслуживания населения. По итогам встреч с погорельцами межведомственные рабочие группы составляют, по поручению Минтруда РФ, социальные паспорта на каждую пострадавшую семью, которые должны быть готовы 2 июня 2017 года.