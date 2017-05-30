Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Умерла старейшая актриса России
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
05:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Погорельцам Тайшетского и Чунского районов увезли 5 тонн гуманитарного груза

Жителям Тайшетского и Чунского районов, пострадавшим от пожаров 24 мая 2017 года, направлено 5 тонн гуманитарного груза.

Собранные вещи уже распределяются по населенным пунктам. Об этом сообщает 30 мая пресс-служба правительства Иркутской области. Напомним, сгорели более 40 домов. Погорельцы в основном просят семенной картофель на посадку, продукты длительного хранения и одежду. Сбор помощи продолжается.

Оперативно организовали работу по сбору благотворительной помощи учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — отделение срочного социального обслуживания комплексного центра и управление социальной защиты населения по Братску. Активно откликнулись на зов о помощи погорельцам областные социальные учреждения Братска, индивидуальные предприниматели города, жители Братска и Вихоревки. Были собраны продукты длительного хранения, предметы первой необходимости, личной гигиены, бытовые принадлежности, посуда, одежда, постельные принадлежности, санитарно-гигиенические средства, бытовая химия. Сбор благотворительной помощи продолжается.

Выполняя поручения министра социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, директор управления социальной защиты населения по Тайшетскому району Елена Ротарь и специалисты посетили четыре насеёенных пункта, пострадавших от пожаров, в том числе и отдалённые.

По информации директора, во всех населённых пунктах прошли встречи с населением. В поселке Горевой Тайшетского района без крова остались семь семей. Две из них сейчас уехали к родственникам в другие населенные пункты, остальные пока находятся в поселке. В деревне Пойма без крова остались 17 семей — это 49 человек, которые сейчас находятся в пункте временного размещения, развернутого на базе школы. На встрече со специалистами социальной защиты люди высказывали желание переехать из населенного пункта на постоянное место жительства в другой район. В селе Новотремино Тайшетского района сгорели пять домов на одной улице, пострадавшие размещены у родственников. В рабочем посёлке Юрты Тайшетского района пострадали 11 домов, 10 семей разместились у родственников, одна семья, с маленьким ребенком, родители которой из числа детей-сирот, состоящие на учёте по предоставлению жилых помещений, размещена в училище муниципального образования. Благодаря спонсорской помощи для семьи выделены деньги, куплены памперсы и детская смесь.

В целом братчане собрали более 2,5 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В том числе, мука, подсолнечное масло, сахар, крупа, сыр, сухое молоко, бытовая химия, шампунь, мыло, постельные принадлежности, одеяла, подушки и т. д. Особую благодарность власти города выражают предпринимателю Михаилу Чупину, который отправил на помощь целую машину с продуктами, а также депутату городской думы, предпринимателю Валентине Кортуновой, ООО «Союз», ИП Носенко, руководству Масложирбазы.

В Тайшетском и Чунском районах созданы межведомственные рабочие группы, в состав которых вошли представители Пенсионного фонда, центра занятости населения, Фонда социального страхования, администрации муниципального образования, службы МСЭ, управлений социальной защиты и комплексных центров социального обслуживания населения. По итогам встреч с погорельцами межведомственные рабочие группы составляют, по поручению Минтруда РФ, социальные паспорта на каждую пострадавшую семью, которые должны быть готовы 2 июня 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь