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05:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

Раненого дикого лося не удалось спасти в Иркутске

Животное оказалось в городе, спасаясь от собак.

Иркутские ветеринары не смогли спасти жизнь дикого лося, которого в очень плохом состоянии обнаружили в собственном дворе жители м-на Юбилейный 29 мая.

Животное было почти обессилено и ранено. Жители, обнаружив лесного гостя, сразу вызвали специалистов из иркутской зоогалереи. 200 килограммового лося пришлось транспортировать на грузовике. После осмотра выяснилось, что у него раздроблен сустав задней правой ноги.

Специалисты зоогалереи провели срочную операцию, которая длилась почти три часа, но состояние пациента не улучшилось.

«Состояние после операции ухудшалось, — комментирует совладелица Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. — Мы предполагаем, что в город он попал, убегая от бродячих собак, а рану получил, угодив ногой в какую-то ловушку. Лось очень долго бежал, фактически его “загнали”. Если бы не это, ногу смогли бы восстановить, была бы не как новая, конечно, но сохранить, как опору удалось бы. Увы, сердце не железное, ещё и наркоз… Мы боролись за него до позднего вечера, но выжить зверю не удалось».

Жители микрорайона Юбилейный обеспокоены ростом поголовья «диких» собак. В комментариях к происшествию в соцсетях многие пишут, что бездомные собаки стали настоящей проблемой:

«В лесах Юбилейного полно одичавших бездомных собак, которые хуже волков. Люди нынче снова боятся пройти на дачи!» — написал в соцсети Борис Зимбалевский.

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