Раненого дикого лося не удалось спасти в Иркутске
Животное оказалось в городе, спасаясь от собак.
Животное оказалось в городе, спасаясь от собак.
Иркутские ветеринары не смогли спасти жизнь дикого лося, которого в очень плохом состоянии обнаружили в собственном дворе жители
Животное было почти обессилено и ранено. Жители, обнаружив лесного гостя, сразу вызвали специалистов из иркутской зоогалереи. 200 килограммового лося пришлось транспортировать на грузовике. После осмотра выяснилось, что у него раздроблен сустав задней правой ноги.
Специалисты зоогалереи провели срочную операцию, которая длилась почти три часа, но состояние пациента не улучшилось.
«Состояние после операции ухудшалось, — комментирует совладелица Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. — Мы предполагаем, что в город он попал, убегая от бродячих собак, а рану получил, угодив ногой в
Жители микрорайона Юбилейный обеспокоены ростом поголовья «диких» собак. В комментариях к происшествию в соцсетях многие пишут, что бездомные собаки стали настоящей проблемой:
«В лесах Юбилейного полно одичавших бездомных собак, которые хуже волков. Люди нынче снова боятся пройти на дачи!» — написал в соцсети Борис Зимбалевский.