Роспотребнадзор сообщает об ухудшении воздуха в Красноярске
В воздухе распространены бензапирен, свинец и пыль.
В воздухе распространены бензапирен, свинец и пыль.
Специалисты Роспотребнадзора заявили, что воздух во всем Красноярском крае стал чище, однако это не касается регионального центра. 29 мая был опубликован доклад ведомства «О
Согласно документу, уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние годы в регионе снижается, но все равно остается высоким по сравнению с показателями по России. В Красноярском крае доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2016 году составила 2,3%. При этом общероссийские показатели в 2014—2015 гг. были на уровне 0,81−1,02%.
Бензапирен, свинец и его соединения, пыль, формальдегид и фтористые газообразные соединения чаще всего встречаются в воздухе — это самые распространенные опасные вещества. Но 2016 году их в стало гораздо меньше.
Также увеличился уровнь загрязнения атмосферного воздуха в трех городах — Норильске, Красноярске и Назарово. Специалисты отмечают, что у жителей этих городов есть большой риск заболеть раком.
«При условии сохранения сложившегося уровня загрязнения атмосферного воздуха канцерогенами на протяжении предстоящих 70 лет, шанс заболеть раком у жителей городов Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск превышает верхнюю границу приемлемого риска для условий населенных мест», — сообщается в докладе.
В структуре заболеваемости жителей край на первом месте находятся болезни органов дыхания (35,2% от общего числа выявленных болезней).