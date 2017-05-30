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06:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Роспотребнадзор сообщает об ухудшении воздуха в Красноярске

В воздухе распространены бензапирен, свинец и пыль.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что воздух во всем Красноярском крае стал чище, однако это не касается регионального центра. 29 мая был опубликован доклад ведомства «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2016 году».

Согласно документу, уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние годы в регионе снижается, но все равно остается высоким по сравнению с показателями по России. В Красноярском крае доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2016 году составила 2,3%. При этом общероссийские показатели в 2014—2015 гг. были на уровне 0,81−1,02%.

Бензапирен, свинец и его соединения, пыль, формальдегид и фтористые газообразные соединения чаще всего встречаются в воздухе — это самые распространенные опасные вещества. Но 2016 году их в стало гораздо меньше.

Также увеличился уровнь загрязнения атмосферного воздуха в трех городах — Норильске, Красноярске и Назарово. Специалисты отмечают, что у жителей этих городов есть большой риск заболеть раком.

«При условии сохранения сложившегося уровня загрязнения атмосферного воздуха канцерогенами на протяжении предстоящих 70 лет, шанс заболеть раком у жителей городов Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск превышает верхнюю границу приемлемого риска для условий населенных мест», — сообщается в докладе.

В структуре заболеваемости жителей край на первом месте находятся болезни органов дыхания (35,2% от общего числа выявленных болезней).

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