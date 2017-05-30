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06:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае ЕГЭ по географии и информатике написали 2300 человек

Все прошло в штатном режиме, без технологических сбоев.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 29 мая, в Красноярском крае прошли первые ЕГЭ основного периода. Школьники писали экзамены по географии — 300 человек и информатике и ИКТ — 2 000 человек.

По словам начальника отдела общего образования Министерства образования края Татьяны Гридасовой, все прошло в штатном режиме и без сбоев. По завершении экзамена все работы были переведены в электронный вид, зашифрованы и направлены в центр обработки информации. В Ачинске из-за мобильного и шпаргалки на ЕГЭ по информатике и ИКТ был удален один выпускник. Теперь пересдать экзамен он сможет только в следующем году. Следующий ЕГЭ по математике состоится завтра, 31 мая, его напишут более 14 тысяч человек.

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