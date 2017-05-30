В Красноярском крае ЕГЭ по географии и информатике написали 2300 человек
Все прошло в штатном режиме, без технологических сбоев.
Все прошло в штатном режиме, без технологических сбоев.
Вчера, 29 мая, в Красноярском крае прошли первые ЕГЭ основного периода. Школьники писали экзамены по географии — 300 человек и информатике и ИКТ — 2 000 человек.
По словам начальника отдела общего образования Министерства образования края Татьяны Гридасовой, все прошло в штатном режиме и без сбоев. По завершении экзамена все работы были переведены в электронный вид, зашифрованы и направлены в центр обработки информации. В Ачинске