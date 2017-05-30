Сильный ветер и дождь с градом отменил очередной концерт фестиваля «Амурские волны»
Кроме этого, организаторы опасаются непогоды в вечернее время.
Кроме этого, организаторы опасаются непогоды в вечернее время.
Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.
Едва начавшийся очередной концерт VI Международного
Сильный ветер и дождь с градом послужили причиной отмены очередного концерта в VI Международного
Как сообщила заместитель директора КНОТОК по связям с общественностью Елена Костюченко, концерт именно отменен, а не перенесен.
— Но вечером запланированное выступление музыкантов состоится. Если, конечно, не подведут погодные условия, — сообщила Елена Костюченко.