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06:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сильный ветер и дождь с градом отменил очередной концерт фестиваля «Амурские волны»

Кроме этого, организаторы опасаются непогоды в вечернее время.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Едва начавшийся очередной концерт VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», пришлось отменить из-за непогоды, накрывшей Хабаровск. Организаторы фестиваля надеются, что вечернее выступление музыкантов состоится по расписанию, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сильный ветер и дождь с градом послужили причиной отмены очередного концерта в VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Выступление на традиционном месте — площади Славы — планировалось провести для военнослужащих срочной службы воинских частей, расположенных в Хабаровске и его окрестностях. Но едва начался концерт, на площади полнялся сильный порывистый ветер и с неба полил дождь вперемешку с градом.

Как сообщила заместитель директора КНОТОК по связям с общественностью Елена Костюченко, концерт именно отменен, а не перенесен.

— Но вечером запланированное выступление музыкантов состоится. Если, конечно, не подведут погодные условия, — сообщила Елена Костюченко.

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