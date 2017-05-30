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06:51 (мск), источник: VN.ru

300 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирска

В «Гослото» на выходных впервые в истории лотереи «4 из 20» был разыгран суперприз в размере трехсот миллионов рублей. Победителем оказался житель Новосибирска, который купил билет всего за 100 рублей.

— Это уже второй за последние девять дней случай, когда участникам лотереи достается такая огромная сумма, — сообщили в пресс-службе «Гослото». —  21 мая житель Сочи выиграл 364 миллиона рублей в «6 из 45». На этот раз победитель — житель Новосибирска. Свой билет он купил на сайте, а стоил он всего 100 рублей. Минимальная комбинация принесла ему целое состояние. Наверняка, прямо сейчас он пытается поверить, что все это происходит с ним на самом деле. Дорогой победитель, это все правда. Вы на самом деле выиграли 300 миллионов. Теперь вам необходимо оформить этот выигрыш.

Таким образом, Новосибирск и Сочи, по статистике, самые удачливые города России. Жители именно этих городов чаще всего становятся миллионерами. До этого еще один новосибирец выиграл более десяти миллионов в 6436-м тираже «Гослото «5 из 36». Примечательно, что билет победителю обошелся всего в 80 рублей.

Пока самый крупный выигрыш в истории России принадлежит сочинцу (364 млн), второе место у доктора из Новосибирска, который три года назад сорвал куш в 358 миллионов рублей. И вот третье место с 300 миллионами снова у Новосибирска.

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