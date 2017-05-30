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06:06 (мск), источник: Аргументы и факты

На орбите МКС нашли жизнеспособные земные бактерии

В Роскосмосе рассказали об итогах космического эксперимента «Тест».

Источник: Reuters

На орбите Международной космической станции (МКС) обнаружены споры земных организмов, способные выживать в космосе. Об этом рассказали представители Роскосмоса.

Российские космонавты во время выходов в открытый космос собирали пробы космической пыли с поверхности станции. Это было сделано в рамках космического эксперимента «Тест». Он продолжался с 2010 по 2016 годы.

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Как показали дальнейшие исследования мазков, в образцах присутствовали представители типичных наземных и морских родов бактерий.

На основании полученных данных специалисты входящего в Роскосмос научного института ЦНИИмаш и ученые ведущих научных учреждений страны предлагают поднять верхнюю границу биосферы Земли. Сейчас она находится на высоте 20 километров. Предлагается увеличить ее до 400 километров.

По мнению ученых, морские и наземные микроорганизмы появились на обшивке МКС благодаря так называемому «ионосферному лифту». Этот механизм переносит тропосферный аэрозоль с поверхности Земли в верхнюю ионосферу.

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