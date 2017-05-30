В Тайшете пройдет массовый православный молебен против лесных пожаров

Православный молебен против лесных пожаров состоится в Тайшете 31 мая. Об этом сообщает ИА Тайшет 24.

К участию в молебне приглашаются все желающие. Служба пройдёт Храме Богородицы всех скорбящих Радость (микрорайон «Новый»). Начало в 18:30.

Напомним, Тайшетский район Иркутской области этой весной пострадал от огненной стихии. В результате пожаров сгорело 40 жилых домов, включая семь двухквартирных. В них проживало 105 человек, в том числе 22 ребёнка.