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06:09 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Тайшете пройдет массовый православный молебен против лесных пожаров

Молебен инициировали Совет женщин и Совет отцов Тайшетского района.

Православный молебен против лесных пожаров состоится в Тайшете 31 мая. Об этом сообщает ИА Тайшет 24.

К участию в молебне приглашаются все желающие. Служба пройдёт Храме Богородицы всех скорбящих Радость (микрорайон «Новый»). Начало в 18:30.

Напомним, Тайшетский район Иркутской области этой весной пострадал от огненной стихии. В результате пожаров сгорело 40 жилых домов, включая семь двухквартирных. В них проживало 105 человек, в том числе 22 ребёнка.

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