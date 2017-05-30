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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае выросли продажи новых автомобилей

С начала года показатель увеличился на 16,3%

Выросли продажи новых автомобилей в Красноярском крае, сообщает аналитическое агентство «Автостат». С начала года показатель увеличился на 16,3%. За четыре месяца объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 402,9 тыс. единиц.

Самый большой рост продажи эксперты заметили в Челябинской области — показатель увеличился на 22,3%. На втором и третьем месте оказались Пермский край и Свердловская область соответственно. Там положительная динамика превысила 20%.

В Красноярском крае в автосалонах за 4 месяца было продано 4,4 тыс. автомобилей, а в аналогичный период прошлого года — лишь 3,7 тыс. машин. В лидерах по количеству продаж оказались Москва (62,9 тыс. машин) и Московская область (33,8 тыс.), а также Санкт-Петербург (29 тыс.), Республика Татарстан (19,6 тыс.) и Краснодарский край (14,8 тыс.). Красноярский край оказался на 21 строчке.

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