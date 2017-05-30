В Красноярском крае выросли продажи новых автомобилей
С начала года показатель увеличился на 16,3%
С начала года показатель увеличился на 16,3%
Выросли продажи новых автомобилей в Красноярском крае, сообщает аналитическое агентство «Автостат». С начала года показатель увеличился на 16,3%. За четыре месяца объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 402,9 тыс. единиц.
Самый большой рост продажи эксперты заметили в Челябинской области — показатель увеличился на 22,3%. На втором и третьем месте оказались Пермский край и Свердловская область соответственно. Там положительная динамика превысила 20%.
В Красноярском крае в автосалонах за 4 месяца было продано 4,4 тыс. автомобилей, а в аналогичный период прошлого года — лишь 3,7 тыс. машин. В лидерах по количеству продаж оказались Москва (62,9 тыс. машин) и Московская область (33,8 тыс.), а также