В Красноярском крае выросли продажи новых автомобилей

Выросли продажи новых автомобилей в Красноярском крае, сообщает аналитическое агентство «Автостат». С начала года показатель увеличился на 16,3%. За четыре месяца объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 402,9 тыс. единиц.

Самый большой рост продажи эксперты заметили в Челябинской области — показатель увеличился на 22,3%. На втором и третьем месте оказались Пермский край и Свердловская область соответственно. Там положительная динамика превысила 20%.