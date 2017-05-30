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06:21 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

В Минусинске выберут «Шальную модницу»

10 июня в в Минусинске состоится праздничное мероприятие «Всемирный день вязания». Об этом рассказали в городском отделе культуры.

Каждую вторую субботу июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике. В Минусинске в 2017 году день вязания будет отмечаться уже второй год подряд. Проходит праздник необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, будут собираться на площади у фонтана — и предаваться своему любимому занятию.

Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике состоится конкурс мастеров художественного вязания. Мастерицы могут принять участие в номинациях: «Вязаная детская одежда», «Шальная модница» (шали, палантины, косынки), «Вязаные аксессуары» (украшения, салфетки, воротнички, чехлы, бусы, браслеты и др.) «Вязаная игрушка». Заявку можно направить до 1 июня по электронной почте: vera2009@kristel.ru или принести по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 73.

На празднике будут организованы выставки вязаных изделий, показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но увлекательному занятию, а так же обустроена фото-зона, где каждый посетитель сможет сделать памятные фотографии в вязаных изделиях.

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