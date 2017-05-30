В Минусинске выберут «Шальную модницу»

Каждую вторую субботу июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике. В Минусинске в 2017 году день вязания будет отмечаться уже второй год подряд. Проходит праздник необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, будут собираться на площади у фонтана — и предаваться своему любимому занятию.

Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике состоится конкурс мастеров художественного вязания. Мастерицы могут принять участие в номинациях: «Вязаная детская одежда», «Шальная модница» (шали, палантины, косынки), «Вязаные аксессуары» (украшения, салфетки, воротнички, чехлы, бусы, браслеты и др.) «Вязаная игрушка». Заявку можно направить до 1 июня по электронной почте: vera2009@kristel.ru или принести по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 73.