Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Умерла старейшая актриса России
Внешность сына Умы Турман поразила гостей фестиваля в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Украинский радикал: Мы осложним работу предприятий России
СМИ: Ту-160 залпом может снести 10 штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Названо средство против пищевого запоя
Как избавиться от боли в спине: советы
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
06:21 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

С июня минусинские автобусы поедут по новой схеме

С 1 июня в Минусинске изменятся маршруты городских автобусов. Вопросы работы городского общественного транспорта обсудили на аппаратном совещании в администрации города.

Некоторые маршруты просто сменят номер, но будут ходить по прежней схеме:
— № 1а → № 8
— № 10а → № 10
— № 10д → № 5.

Автобус № 10.2 с июня начнет ездить под номером «9», и из его маршрута пропадет поселок Опытное поле. А вот «десятку», ходящую от «Микрорайона Дружба» до «37 магазина» вовсе отменят. Для остальных маршрутов (№№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 103) схема останется прежней. Подробно с новой схемой можно ознакомиться на сайте администрации и в самих автобусах.

Кроме того, с 1 же числа все автобусы перейдут на постоянный режим работы с 7:00 до 22:00.

Как заявила директор МКУ «Управление городского хозяйства» Татьяна Пономарева, перемены связаны с необходимостью упорядочивания системы городских перевозок. Они обусловлены как экономической эффективностью маршрутов, так и удобством для горожан. В число перевозчиков вошли новые социально ответственные предприниматели, поэтому из сферы городских пассажирских перевозок исчезнут дублирование маршрутов, «гонки» за пассажирами и прибылью, многочисленные «буквенные» обозначения маршрутов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Велопарады прокатились по краю
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь