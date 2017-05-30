С июня минусинские автобусы поедут по новой схеме

Некоторые маршруты просто сменят номер, но будут ходить по прежней схеме:

— № 1а → № 8

— № 10а → № 10

— № 10д → № 5.

Автобус № 10.2 с июня начнет ездить под номером «9», и из его маршрута пропадет поселок Опытное поле. А вот «десятку», ходящую от «Микрорайона Дружба» до «37 магазина» вовсе отменят. Для остальных маршрутов (№№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 103) схема останется прежней. Подробно с новой схемой можно ознакомиться на сайте администрации и в самих автобусах.

Кроме того, с 1 же числа все автобусы перейдут на постоянный режим работы с 7:00 до 22:00.

Как заявила директор МКУ «Управление городского хозяйства» Татьяна Пономарева, перемены связаны с необходимостью упорядочивания системы городских перевозок. Они обусловлены как экономической эффективностью маршрутов, так и удобством для горожан. В число перевозчиков вошли новые социально ответственные предприниматели, поэтому из сферы городских пассажирских перевозок исчезнут дублирование маршрутов, «гонки» за пассажирами и прибылью, многочисленные «буквенные» обозначения маршрутов.