Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Умерла старейшая актриса России
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
Какие юбки вошли в моду этим летом
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
06:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Представители региональных министерств и ведомств примут жителей Хабаровского края на 65 площадках

В преддверии Дня России в регионе состоится масштабный общекраевой прием граждан.

Источник: Reuters

С желающими встретятся представители министерств и ведомств, а также специалисты районных администраций и депутаты всех уровней. В мероприятиях примут участие более 80 специалистов в различных областях.

Приемы пройдут с 5 по 9 июня на 65 площадках по всему краю. Адреса и время проведения встреч можно узнать в местных общественных приемных «Единой России», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального исполнительного комитета партии.

«Помимо личных встреч с гражданами, мы проведем тематические и выездные приемы, открытые обсуждения конкретных проблемных вопросов, а также круглые столы», — рассказала руководитель региональной общественной приемной Д. А. Медведева в Хабаровском крае Ирина Штепа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На бульваре Юности в Комсомольске перевернулся автомобиль
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь