Представители региональных министерств и ведомств примут жителей Хабаровского края на 65 площадках

С желающими встретятся представители министерств и ведомств, а также специалисты районных администраций и депутаты всех уровней. В мероприятиях примут участие более 80 специалистов в различных областях.

Приемы пройдут с 5 по 9 июня на 65 площадках по всему краю. Адреса и время проведения встреч можно узнать в местных общественных приемных «Единой России», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального исполнительного комитета партии.

«Помимо личных встреч с гражданами, мы проведем тематические и выездные приемы, открытые обсуждения конкретных проблемных вопросов, а также круглые столы», — рассказала руководитель региональной общественной приемной Д. А. Медведева в Хабаровском крае Ирина Штепа.