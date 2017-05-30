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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске женщина заплатила 100 тысяч рублей долгов ради поездки в США

Приставы ранее арестовали счета неплательщицы, но мера действенной не оказалось, лишь угроза лишиться долгожданного путешествия заставила даму заплатить долги, рассказали в ФССП.

В Новосибирске женщина заплатила 100 тысяч рублей долгов ради поездки в США, об этом сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Жительница Санкт-Петербурга, зарегистрированная в Оби, приобрела билеты для путешествия в США. Но, получив визу и оформив путёвку, обнаружила, что должна уплатить страховые взносы на сумму 97 000 рублей.

«Ранее счета неплательщицы были арестованы, а постановление на удержание денежных средств из доходов должницы было направлено по месту работы, однако, данные меры принудительного исполнения не принесли желаемых результатов: счета гражданки К. пустовали, в качестве индивидуального предпринимателя она деятельности уже не вела», — рассказали приставы.

Но ограничение на выезд за пределы Российской Федерации принесло свои плоды — женщина позвонила в отдел судебных приставов, а позже полностью погасила долги. Ей также пришлось рассчитаться ещё и по исполнительскому сбору в размере 7 000 рублей.

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