Подписи за создание частного надземного метро собирают в Челябинске

Петиция за создание в Челябинске частного надземного метро появилась в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Горожанам предлагают проголосовать на «общественном референдуме». По словам авторов идеи, станции нового транспорта должны появиться во всех районах областного центра, общая протяжённость линий составит около 80 км. При этом проезд планируют сделать бесплатным за счёт доходов от аренды помещений на станциях.