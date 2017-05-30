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08:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подписи за создание частного надземного метро собирают в Челябинске

Авторы идеи планируют сделать проезд бесплатным.

Петиция за создание в Челябинске частного надземного метро появилась в интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Горожанам предлагают проголосовать на «общественном референдуме». По словам авторов идеи, станции нового транспорта должны появиться во всех районах областного центра, общая протяжённость линий составит около 80 км. При этом проезд планируют сделать бесплатным за счёт доходов от аренды помещений на станциях.

Отметим, что в 2015 году предприниматель из Санкт-Петербурга уже предлагал построить «лёгкое» частное метро в Магнитогорске, однако эта идея не нашла поддержки.

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