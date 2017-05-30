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08:08 (мск), источник: Моя Планета

Альпинист «сбегал» на Эверест второй раз за неделю

Испанский альпинист и бегун на длинные дистанции Килиан Жорнет утверждает, что поднялся на вершину Эвереста второй раз за неделю за уникально короткое время — при этом он обошелся без кислородных баллонов.

Источник: AP 2017

Килиан Жорнет, 29-летний спортсмен из Каталонии, говорит, что он достиг точки 8848 м в 9 вечера по местному времени в субботу после 17-часового восхождения, передает The Guardian.

Время восхождения еще должно быть официально подтверждено. Это всего на 15 минут меньше рекорда, установленного итальянским альпинистом Хансом Каммерландером, который забрался на Эверест за 16 часов и 45 минут в 1996 году.

Жорнет стартовал из базового лагеря, расположенного на высоте 6500 м, и прошел по обычному маршруту. Погода была хорошая, если не считать сильного ветра, который замедлял движение. Вернулся назад испанец через 29 часов 30 минут.

Я думаю, двойное восхождение на Эверест в течение одной недели без кислорода открывает новую область возможностей в альпинизме, и я очень рад, что сделал это.
Килиан Жорнет
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Пять дней назад Жорнет заявил, что добрался до вершины самой высокой горы в мире за 26 часов.

Отметим, что за все время покорения Джомолунгмы только 200 альпинистов забрались на вершину без кислородных баллонов и канатов.

У большинства альпинистов на покорение Эвереста уходит от двух до трех недель.

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