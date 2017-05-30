Альпинист «сбегал» на Эверест второй раз за неделю

Килиан Жорнет, 29-летний спортсмен из Каталонии, говорит, что он достиг точки 8848 м в 9 вечера по местному времени в субботу после 17-часового восхождения, передает The Guardian.

Время восхождения еще должно быть официально подтверждено. Это всего на 15 минут меньше рекорда, установленного итальянским альпинистом Хансом Каммерландером, который забрался на Эверест за 16 часов и 45 минут в 1996 году.