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08:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ММК украсят 120 тысяч цветов

На площади в 3000 квадратных метров.

Источник: УралИнформБюро

На ММК стартовала кампания по озеленению. Территорию комбината украсят клумбы со 120 тысячами цветов. Среди них петуния, антуриум, алиссум, цинерария, агератум.

Ежедневного озеленители засаживают 150 квадратных метров. В целом под цветы отведено 3 000 квадратных метров территории ММК. Большая часть будет посажена непосредственно на промплощадке.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей предприятия, вопросам благоустройства в ММК уделяют большое внимание. В конце апреля завершился традиционный месячник по благоустройству территории. Во время субботников работники убрали мусор, очистили зеленые насаждения и обочины автодорог, покрасили и побелили бордюры, ограждения и опоры, очистили от мусора асфальтовые покрытия на закрепленных территориях.

Следует отметить, что комбинат, а также общества, входящие в Группу компаний ОАО «ММК», стабильно входят в число самых благоустроенных организаций Магнитогорска по итогам ежегодного конкурса горадминистрации.

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