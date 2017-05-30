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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенит сегодня в школах Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прозвенит последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов учреждений общего среднего образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Выпускные вечера с вручением аттестатов об общем среднем образовании пройдут 9 и 10 июня. Они состоятся на базе школ, гимназий, лицеев. В отдельных случаях выпускной может проводиться в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, учреждениях культуры. Во время массовых гуляний на городских улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители. Их дежурство будет организовано на всех мероприятиях, посвященных выпускному вечеру. Традиционно в дни празднований будет ограничена продажа алкоголя.

Учебный год завершится 31 мая. Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования проводятся с 1 по 10 июня (по языкам национальных меньшинств в IX классе — 24 мая, в XI классе — 25 мая). Экзамены по учебным предметам в письменной форме начинаются в 9 часов.

Первое испытание централизованного тестирования (по белорусскому языку) пройдет 12 июня.

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