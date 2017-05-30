Клещи покусали более 12 000 кузбассовцев

С начала сезона в Кемеровской области клещи покусали 12 424 человека.

По информации пресс-службы областного Роспотребнадзора, результаты лабораторных исследований клещей говорят о высокой степени опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями. На сегодня самое большое количество обращений зафиксировано в городах Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Берёзовский, Гурьевск, в районах Крапивинский, Топкинский, Мариинский, Тяжинский, Юргинский.

В Роспотребнадзоре напомнили несложные правила для того, чтобы избежать укуса клеща, находясь на природе. Необходимо надевать одежду светлых тонов, перед выходом в лес пользоваться средствами, отпугивающими клещей. Также не стоит садиться или ложиться на траву, заносить в дом свежесорванные растения. Необходимо осматривать себя и своих спутников каждые 30−40 минут, когда вы находитесь на природе.