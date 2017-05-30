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08:57 (мск), источник: ТАСС

Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега умер на 84-м году жизни

Президент Панамы Хуан Варела отметил, что «смерть Мануэля Норьеги закрыла главу» истории страны.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя правительства.

«Господин Норьега скончался этой ночью», — сказал собеседник агентства.

Президент Панамы Хуан Варела прокомментировал в своем Twitter кончину генерала: «Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории».

Ранее сообщалось, что бывший лидер перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.

С 1983 по 1989 год Норьега де-факто руководил Панамой, после чего был свергнут в результате военного вмешательства США. Он обвинялся в массовых убийствах сторонников оппозиции. В 2011 году бывший лидер был экстрадирован из Франции в Панаму и заключен в тюрьму. В январе суд Панамы разрешил перевести Норьегу под домашний арест в связи с предстоящей операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

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