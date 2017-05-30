Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега умер на 84-м году жизни
Президент Панамы Хуан Варела отметил, что «смерть Мануэля Норьеги закрыла главу» истории страны.
Президент Панамы Хуан Варела отметил, что «смерть Мануэля Норьеги закрыла главу» истории страны.
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя правительства.
«Господин Норьега скончался этой ночью», — сказал собеседник агентства.
Президент Панамы Хуан Варела прокомментировал в своем Twitter кончину генерала: «Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории».
Ранее сообщалось, что бывший лидер перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.
С 1983 по 1989 год Норьега