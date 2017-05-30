Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега умер на 84-м году жизни

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя правительства.

Ранее сообщалось, что бывший лидер перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.