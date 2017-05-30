Синоптики: «На Башкирию движется ураган из Москвы»

«Циклон будет перемещаться по северу республики, но погодные явление такой интенсивности в Башкирии не ожидаются», — сообщили в Башгидромете.

Напомним, вчера на столицу России обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 м/с.

Стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек и стала причиной значительных разрушений: сотни деревьев повалены, разбиты машины, ветер обрушил даже башенный кран. Госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.