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09:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Синоптики: «На Башкирию движется ураган из Москвы»

По словам специалистов Башгидромета, на республику надвигается циклон, поднявший накануне в Москве ураганный ветер, жертвами которого стали 11 человек.

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«Циклон будет перемещаться по северу республики, но погодные явление такой интенсивности в Башкирии не ожидаются», — сообщили в Башгидромете.

Напомним, вчера на столицу России обрушился ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 м/с.

Стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек и стала причиной значительных разрушений: сотни деревьев повалены, разбиты машины, ветер обрушил даже башенный кран. Госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

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