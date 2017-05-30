Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты

Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании «Аэрофлот», Государственной транспортной лизинговой компании и «ВТБ-Лизинга».

«При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать “за” принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства», — говорится в документе.

При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.

Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.

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