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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ обязало своих представителей в советах директоров госкомпаний инициировать рассмотрение вопроса о приобретении или лизинге российских воздушных судов, следует из директивы госпредставителям, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании «Аэрофлот», Государственной транспортной лизинговой компании и «ВТБ-Лизинга».

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«При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать “за” принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства», — говорится в документе.

При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.

Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.

Самые популярные модели самолетов

Комментарии
22
А Б
Правительству РФ приходится вынужденно идти на такую меру, т.к. в противном случае производимые в РФ самолёты останутся невостребованными.
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Андрей .
На начало июня 2016 года корпорация «Иркут» сообщает, что заключены твёрдые предоплаченные контракты на поставку 175 лайнеров МС-21 отечественным лизинговым компаниям и авиаперевозчикам[10].
Интерес к покупке самолёта проявляют индонезийские и иранские компании. Разработчики МС-21 планируют реализовать до 1000 самолётов за последующие 20 лет.
На 28 мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты.
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Сергей Меркулов
бред не несите АБ.
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