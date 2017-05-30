Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты

Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании «Аэрофлот», Государственной транспортной лизинговой компании и «ВТБ-Лизинга».
«При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать “за” принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства», — говорится в документе.
При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.
Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.
Самые популярные модели самолетов
Интерес к покупке самолёта проявляют индонезийские и иранские компании. Разработчики МС-21 планируют реализовать до 1000 самолётов за последующие 20 лет.
На 28 мая 2017 года портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолётов, из них на 185 машин заключены твёрдые (проавансированные) контракты.