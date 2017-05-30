В Волгограде пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей
Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится в Волгограде 1 июня.
Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится в Волгограде 1 июня.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, участников мероприятия ждут:
— Массовый плэнер с 13:00 до 15:00, на котором всем желающим выдадут краски, мольберты и бумагу.
— Праздничная программа с 15:00 до 18:00 для детей и взрослых.
— Представление от студии «Дом Добрых Праздников» с 18:00 до 20:00.
— Конкурсы с призами.
Добавим, что праздничные мероприятия пройдут на территории Комсомольского сада.