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11:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

ЦПКиО станет самым богатым и обустроенным парком Волгограда

В Волгоградской городской Думе обсуждалась дальнейшая судьба ЦПКиО.

О реконструкции парка депутатам рассказал генеральный директор ООО «Парк» Петр Пигалев. Именно эта компания стала победителем конкурса на право заключения инвестиционного соглашения по комплексному благоустройству парка, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу городской Думы Волгограда.

23-х гектара парковой зоны подвергнутся глобальной реконструкции. Воплощение только первого этапа обойдется инвестору в 330 миллионов рублей.

Парк будет делиться на восемнадцать тематических зон. Возникнут спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк «Казачий курень». Здесь обустроят клумбы и цветники, создадут пешеходные и велосипедные дорожки, установят малые архитектурные формы.

Здесь же разместятся два теннисных корта, площадки ГТО, сезонная площадка для занятий хоккеем, баскетболом и волейболом. Будет создан веревочный городок и роллердром. Вход в парк будет бесплатным — это главное условие, которое ставится перед ООО «Парк».

Как сообщают инвесторы, уже будущей осенью в парке заработает 50-тиметровое колесо обозрения. А ко 2 февраля 2018 года инвестор планирует открыть мемориальную зону, центром которой станет восстановленный блиндаж командира 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева.

По словам Петра Пигалева, ЦПКиО станет большим туристическим маршрутом, который свяжет Мамаев курган с набережной Волги.

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