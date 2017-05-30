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09:54 (мск), источник: Интерфакс

Экспериментальный спектакль Кирилла Серебренникова покажут на фестивале в Петербурге

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Восемнадцатый международный театральный фестиваль «Радуга» открывается в Театре юного зрителя в Петербурге во вторник, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Источник: РИА "Новости"

Спектаклем-открытием фестиваля станет постановка французского режиссера Оливье Пи, который привез в северную столицу свою версию древнегреческих трагедий Эсхила «Просительницы» и «Прометей прикованный».

Кроме того, в рамках фестиваля на сцене театра «Балтийский дом» будет представлен спектакль Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо».

«Постановка московского “Гоголь-центра” удивляет своей экспериментальной многожанровостью: балет, опера, цирк, рок-концерт, при этом сохраняя смысл “сказания о русском народе”, заложенный автором. В спектакле заняты хорошо известные российскому зрителю по работам в кино артисты — Евгения Добровольская, Никита Кукушкин и другие», — отмечают организаторы.

Совместный проект представят театры из Германии, Франции и Швейцарии. 31 мая на сцене ТЮЗа будет показана постановка «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти», которая была вдохновлена работами знаменитого скульптора.

Свои спектакли в Петербург также привезут Русский драматический театр Литвы, который представит «Короля Лира», Государственный театр Анкары с постановкой «Записки из подполья», Академический театр им. Вахтангова — его труппа покажет «Грозу».

Ежегодно в программу фестиваля наравне со спектаклями известных режиссеров и популярных театров включаются курсовые, учебные и дипломные постановки различных российских театральных школ. В этом году молодое театральное поколение на фестивале представят студенты Московской театральной школы под руководством Олега Табакова.

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