Экспериментальный спектакль Кирилла Серебренникова покажут на фестивале в Петербурге
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Восемнадцатый международный театральный фестиваль «Радуга» открывается в Театре юного зрителя в Петербурге во вторник, сообщила
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Восемнадцатый международный театральный фестиваль «Радуга» открывается в Театре юного зрителя в Петербурге во вторник, сообщила
«Постановка московского “Гоголь-центра” удивляет своей экспериментальной многожанровостью: балет, опера, цирк,
Совместный проект представят театры из Германии, Франции и Швейцарии. 31 мая на сцене ТЮЗа будет показана постановка «Отель у реки. Горизонтальное время Джакометти», которая была вдохновлена работами знаменитого скульптора.
Свои спектакли в Петербург также привезут Русский драматический театр Литвы, который представит «Короля Лира», Государственный театр Анкары с постановкой «Записки из подполья», Академический театр им. Вахтангова — его труппа покажет «Грозу».
Ежегодно в программу фестиваля наравне со спектаклями известных режиссеров и популярных театров включаются курсовые, учебные и дипломные постановки различных российских театральных школ. В этом году молодое театральное поколение на фестивале представят студенты Московской театральной школы под руководством Олега Табакова.