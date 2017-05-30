В Челябинске переименовали остановку на Чистопольской
Неблагозвучное название «Гаражи» челябинские власти решили заменить на «Ярмарку» — так теперь будет называться остановка общественного транспорта, расположенная на улице Чистопольской, сообщает
Неблагозвучное название «Гаражи» челябинские власти решили заменить на «Ярмарку» — так теперь будет называться остановка общественного транспорта, расположенная на улице Чистопольской, сообщает
«Остановочному пункту общественного транспорта «Гаражи», расположенному на улице Чистопольской по направлению движения к улице Новороссийской, присвоено новое наименование «Ярмарка», — говорится в сообщении.
Отметим, ранее в областном центре уже переименовали две остановки: «ТРК Горки» в оба направления (в сторону Комсомольской площади — «Музей ЧТЗ», а в сторону центра города — «Гранд-отель «Видгоф») и «Агроинженерная академия» в «Агроуниверситет».