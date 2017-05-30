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09:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На фольклорный фестиваль под Воронеж приедут 300 исполнителей народных песен

Гостей ждут концерт, выставки и угощения.

Межрегиональный молодежный фольклорный фестиваль славянской культуры «На Троицу» откроется в 10:00 воскресенья, 4 июня в селе Новая Усмань, сообщила пресс-служба департамента культуры Воронежской области. На фестиваль приедут народные коллективы и мастера со всей России.

Фольклорный славянский фестиваль «На Троицу» начнется Троицким молебном в храме Казанской иконы Божьей Матери (село Новая Усмань, ул. Свободы, 32а). В селе откроются выставка народных умельцев и экспозиция «Троицкие подворья». На фестиваль приедут около 300 исполнителей народной музыки и песен из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и Санкт-Петербурга. Гости праздника смогут познакомиться с обрядом «Троицкий венок», попробовать традиционную яичницу, послушать концерт и принять участие в народных гуляниях. В течение фестивального дня будут работать детские площадки.

Программа фестиваля

10:00 Троицкий молебен в храме Казанской иконы Божьей Матери (село Новая Усмань, ул. Свободы, д. 32 а), исполнение творческими коллективами духовных песнопений.

11:00 Открытие выставки-продажи изделий мастеров художественных промыслов и ремесел (район «Березки», ул. Песоцкая, село Новая Усмань).

11:30 Открытие экспозиции «Троицкие подворья Новоусманского муниципального района» (район «Березки», ул. Песоцкая, село Новая Усмань).

11:30 — 12:00 Троицкое шествие коллективов по улицам села Новая Усмань.

12:00 Театрализованное действие «На Троицу» — район «Березки», ул. Песоцкая:

— Троицкий хоровод коллективов;.

— Обрядовое действие «Троицкий венок»;.

— Традиционное Троицкое угощение яичницей;.

— Праздничный Троицкий концерт фольклорных коллективов.

15:00 Троицкие гуляния на берегу реки Усманка (район «Березки», ул. Песоцкая).

17:00 Завершение фестиваля «На Троицу».

Молодежный фольклорный фестиваль «На Троицу», проходит каждое лето с 1999 года. Цель мероприятия — сохранение традиционной на­родной культуры юга России, возрождение народных праздников и обрядов, и укреплению творческих связей в фольклорно-этнографических коллективов и исполнителей.

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