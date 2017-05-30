На фольклорный фестиваль под Воронеж приедут 300 исполнителей народных песен
Гостей ждут концерт, выставки и угощения.
Гостей ждут концерт, выставки и угощения.
Межрегиональный молодежный фольклорный фестиваль славянской культуры «На Троицу» откроется в 10:00 воскресенья, 4 июня в селе Новая Усмань, сообщила
Фольклорный славянский фестиваль «На Троицу» начнется Троицким молебном в храме Казанской иконы Божьей Матери (село Новая Усмань, ул. Свободы, 32а). В селе откроются выставка народных умельцев и экспозиция «Троицкие подворья». На фестиваль приедут около 300 исполнителей народной музыки и песен из Липецкой, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и
Программа фестиваля
10:00 Троицкий молебен в храме Казанской иконы Божьей Матери (село Новая Усмань, ул. Свободы, д. 32 а), исполнение творческими коллективами духовных песнопений.
11:00 Открытие
11:30 Открытие экспозиции «Троицкие подворья Новоусманского муниципального района» (район «Березки», ул. Песоцкая, село Новая Усмань).
11:30 — 12:00 Троицкое шествие коллективов по улицам села Новая Усмань.
12:00 Театрализованное действие «На Троицу» — район «Березки», ул. Песоцкая:
— Троицкий хоровод коллективов;.
— Обрядовое действие «Троицкий венок»;.
— Традиционное Троицкое угощение яичницей;.
— Праздничный Троицкий концерт фольклорных коллективов.
15:00 Троицкие гуляния на берегу реки Усманка (район «Березки», ул. Песоцкая).
17:00 Завершение фестиваля «На Троицу».
Молодежный фольклорный фестиваль «На Троицу», проходит каждое лето с 1999 года. Цель мероприятия — сохранение традиционной народной культуры юга России, возрождение народных праздников и обрядов, и укреплению творческих связей в