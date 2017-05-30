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09:51 (мск), источник: Вести - Пермь

В Чайковском появится светомузыкальный фонтан

Уже через несколько месяцев на центральной площади города Чайковский появится полноценный музыкальный фонтан.

Источник: Вести - Пермь

В Чайковском этим летом появится второй после пермского светомузыкальный фонтан. Нефтяники из компании «ЛУКОЙЛ» помогли финансово, а идея принадлежит горожанам и местным властям.

Пока только в виде презентации, но уже через несколько месяцев на центральной площади города Чайковский появится полноценный музыкальный фонтан, уже второй в Пермском крае. Сейчас строители заканчивают капитальный ремонт самой чаши.

Юрий Востриков, глава Чайковского муниципального района: «Стоимость проекта в целом — 48 миллионов рублей, из них 25 с лишним миллионов рублей — это средства компании «ЛУКОЙЛ».

Городской фонтан — это первая точка в рамках большого рабочего визита руководства предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Чайковский район. В целом финансовые вложения нефтяников в развитие этой территории с 2006-го по май 2017-го составили порядка 142 млн рублей.

Скучно посетителям арт-центра «Шкатулка композитора» не бывает. Только за последний год здесь побывало больше 4 тысяч человек. На уникальной площадке, которая появилась благодаря конкурсу социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, сегодня собираются художники, поэты, композиторы и ремесленники.

Путевку уже в «большой спорт» на базе Чайковского комплекса «Темп» получают юные хоккеисты на закрытой ледовой арене, здесь же работает два бассейна, открытый стадион и тренажерный комплекс. На достройку этого объекта прикамские нефтяники выделили больше 15 миллионов рублей.

В 2009 году после победы на конкурсе социальных и культурных проектов в Чайковском появился историко-архитектурных музей «Сайгатка» — модель настоящей Русской усадьбы.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», депутат Законодательного собрания Пермского края: «Будущее однозначно есть, главное правильно выбрать вектор развития. Поэтому район должен определиться, люди должны определиться».

Одна из изюминок архитектурно-этнографического комплекса «Сайгатка» в Чайковском районе — изба. Построена она еще в начале 18 века и за все время ни разу не разбиралась, стоит сооружение на своем родном месте.

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