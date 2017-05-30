В Японии открылась выставка с блюдами из мультфильмов Миядзаки
Японская анимационная студия Studio Ghibli открыла музей, в котором представлены блюда из аниме режиссера Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает Fashion Press.
Японская анимационная студия Studio Ghibli открыла музей, в котором представлены блюда из аниме режиссера Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает Fashion Press.
На экспозиции выставлены пирог из «Ведьминой службы доставки», мясное изобилие из «Унесенных призраками», а также столы с завтраком и обедом из аниме «Мой сосед Тоторо».
Выставка получила название «Рисуя еду». На ней можно увидеть также зарисовки с продуктами и персонажами, которые их готовят или едят. Экспозиция открылась 25 мая 2017 года и будет работать вплоть до мая 2018 года.
Японская анимационная студия Studio Ghibli была основана Миядзаки в 1985 году вместе с коллегой и другом Исао Такахатой при поддержке компании Tokuma.