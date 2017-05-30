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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Адвокат Алексея Учителя попросил Вячеслава Володина проверить действия Натальи Поклонской

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении депутата Натальи Поклонской.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, отправленного адвокатом спикеру.

В своем обращении адвокат заявил, что в действиях Натальи Поклонской, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики».

Как поясняет Константин Добрынин, он обратился к Вячеславу Володину в связи с тем, что прошлое направленное в комиссию Госдумы обращение, «вероятно, утрачено».

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«Главное, я уверен, что депутаты не утратили совесть, и поэтому очень надеюсь, что на мое повторно направленное обращение отреагируют должным образом в полагающийся срок», — подчеркивает адвокат.

Поводом для конфликта Алексея Учителя и Натальи Поклонской стал фильм режиссера «Матильда». В киноленте показана история взаимоотношений наследника престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В апреле депутат направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, проведенной по трейлерам и полному тексту сценария «Матильды». Эксперты утверждают, что фильм содержит «манипулятивные приемы подмены факта мнением, являющимся художественным вымыслом», занимается «наклеиванием ярлыков» и совмещает «религиозное высокоценное с вульгарно-сексуальным».

Адвокат Алексея Учителя подал жалобу на Наталью Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Однако комиссия не выявила нарушений в действиях депутата. Вчера члены комитета Госдумы по культуре поддержали проведение налоговой проверки съемок «Матильды». Запросы на проведение проверки в компетентные органы также направляла Наталья Поклонская.

Комментарии
2
владимир борисов
эта коза мусорская вообще берега попутала
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Анжелика Петрик
Зря А.Учитель жалуется. Поклонская сделала ему неплохую рекламу......
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