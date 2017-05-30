Адвокат Алексея Учителя попросил Вячеслава Володина проверить действия Натальи Поклонской

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма, отправленного адвокатом спикеру.

Как поясняет Константин Добрынин, он обратился к Вячеславу Володину в связи с тем, что прошлое направленное в комиссию Госдумы обращение, «вероятно, утрачено».

«Главное, я уверен, что депутаты не утратили совесть, и поэтому очень надеюсь, что на мое повторно направленное обращение отреагируют должным образом в полагающийся срок», — подчеркивает адвокат.

Поводом для конфликта Алексея Учителя и Натальи Поклонской стал фильм режиссера «Матильда». В киноленте показана история взаимоотношений наследника престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В апреле депутат направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы, проведенной по трейлерам и полному тексту сценария «Матильды». Эксперты утверждают, что фильм содержит «манипулятивные приемы подмены факта мнением, являющимся художественным вымыслом», занимается «наклеиванием ярлыков» и совмещает «религиозное высокоценное с вульгарно-сексуальным».

Адвокат Алексея Учителя подал жалобу на Наталью Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Однако комиссия не выявила нарушений в действиях депутата. Вчера члены комитета Госдумы по культуре поддержали проведение налоговой проверки съемок «Матильды». Запросы на проведение проверки в компетентные органы также направляла Наталья Поклонская.